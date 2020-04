Russia: Putin, nuovi prestiti agevolati per imprese di rilevanza sistemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario creare un nuovo prodotto di prestito destinato alle imprese di rilevanza sistemica nella Federazione Russa che, ad un tasso sovvenzionato dallo Stato, permetta di pagare fornitori e attrezzature. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in apertura della riunione di oggi con il governo. "Propongo di creare un nuovo prodotto creditizio speciale. Stiamo parlando di prestiti agevolati per il ripristino del capitale circolante, dei fondi di cui le aziende hanno bisogno per acquistare materie prime e componenti, per pagare anticipi ai fornitori. Tale supporto consentirà di mantenere il lavoro non solo delle imprese di base, ma anche ai loro partner. Sosterremo i pagamenti del lavoro, i salari ai dipendenti, lungo l'intera catena", ha dichiarato Putin. "Il tasso su tali prestiti sarà sovvenzionato dallo Stato nella misura del tasso chiave della Banca di Russia. Cioè, il costo reale di un prestito per le imprese oggi sarà inferiore del 6 per cento rispetto al tasso di mercato attuale", ha aggiunto il capo dello stato.(Rum)