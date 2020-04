Germania: coronavirus, governo e Laender raccomandano uso maschere protettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contrasto alla pandemia di coronavirus in Germania, il governo federale e gli esecutivi dei Laender raccomandano “fortemente” l'impiego quotidiano di maschere di protezione sui trasporti pubblici e negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio. Tuttavia, non viene introdotto alcun obbligo generale di indossare le maschere protettive. È il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” riferisce di aver appreso da fonti informate sulla teleconferenza tenuta oggi dal cancelliere Angela Merkel e i primi ministri dei Laender per discutere del possibile allentamento delle limitazioni alla vita pubblica e all'economia per il coronavirus. L'obiettivo è trovare una soluzione unitaria, valida per tutta la Germania. (Geb)