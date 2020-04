Coronavirus: D'Incà, dispositivi sicurezza per palazzo Chigi acquisiti su direttiva Dadone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli acquisti di dispositivi sanitari per il presidio di palazzo Chigi "non sono stati effettuati sulla scorta di informazioni riservate, bensì sulla base della direttiva che il ministro Dadone aveva emanato per tutte le pubbliche amministrazioni il 25 febbraio 2020, quando ormai l’emergenza sanitaria era stata acclarata con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020". Lo ha chiarito il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, rispondendo a una interrogazione nell'aula di Montecitorio sulla vicenda dell'acquisizione da parte della presidenza del Consiglio dei ministri di presidi medici e dispositivi di protezione individuale. Negli articoli di stampa da cui prende spunto l'interrogazione "si pone molta enfasi sul fatto che a palazzo Chigi sarebbe stato sostanzialmente organizzato una sorta di ospedale, peraltro prima ancora che si adottassero misure di contenimento della diffusione del contagi. In realtà - ha spiegato - il presidio sanitario dislocato a via della Mercede è operativo dal lontano 1994, ed è stato pensato e posto a servizio di tutti i lavoratori distribuiti nelle 15 sedi della presidenza, nonché delle varie autorità di riferimento. Il presidio - ha aggiunto - ha sempre avuto in dotazione strumenti e attrezzature sanitarie di vario genere, tra cui defibrillatori, bombole di ossigeno, camici monouso di comune impiego e così via". In merito ai quantitativi di materiale sanitario "ritenuti ingenti, sottolineo che essi risultano invero decisamente modesti se si considera il numero complessivo dei soli lavoratori degli uffici della presidenza del consiglio dei Ministri, che sono circa 3.000 e sono dislocati non solo a palazzo Chigi ma in circa 15 sedi differenti", ha concluso. (Rin)