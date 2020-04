Coronavirus: Serbia, sale a 4.873 il numero delle persone contagiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 4.873 il numero dei casi accertati di coronavirus in Serbia: secondo quanto riferito oggi dalle autorità sanitarie nazionali, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 408 nuovi casi di Covid-19. Sono invece 5 i nuovi decessi fra le persone contagiate da coronavirus, che portano così a 99 il numero totale dall'inizio della pandemia. Il ministro della Sanità, Zlatibor Loncar, ha precisato che sono 243 gli ospiti positivi nelle case di riposo per anziani, mentre sono 32 gli impiegati positivi presso le stesse strutture. Sono 557 i casi di coronavirus fra il personale sanitario nelle strutture ospedaliere, ha aggiunto Loncar, precisando che il numero rappresenta l'11,43 per cento del totale delle persone positive nel paese.(Seb)