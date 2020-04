Arabia Saudita: coronavirus, nuovo pacchetto iniziative economiche a sostegno settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re saudita Salman bin Abdulaziz ha approvato oggi un nuovo pacchetto di iniziative economiche a sostegno del settore privato durante la pandemia di coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Il pacchetto di incentivi includerà esenzioni, misure di aiuto e accelerazione del pagamento degli stipendi. La nuova iniziativa è un’estensione dell’ordinanza reale per l’erogazione di 2,4 miliardi per pagare parte dei salari dei dipendenti del settore privato per dissuadere le aziende dal licenziare il loro personale emesso a inizio mese. Il regno ha anche precedentemente lanciato un pacchetto di stimolo da 31,9 miliardi di dollari, nonché altre iniziative per mitigare gli effetti del coronavirus sull'economia. (segue) (Res)