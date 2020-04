Arabia Saudita: coronavirus, nuovo pacchetto iniziative economiche a sostegno settore privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale, l’economia dell’Arabia Saudita subirà assisterà ad una recessione del 2,3 per cento nel 2020 a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus sia sull’economia interna che sul mercato petrolifero. Secondo il rapporto, l’economia saudita dovrebbe registrare una crescita del 2,9 per cento nel 2021. L’Fmi registra anche un aumento dei prezzi al consumo dello 0,9 per cento nell’anno in corso e del 2 per cento nel 2021. Per quanto riguarda il Conto delle partite correnti si attesterà – 5,8 per cento sul Pil dallo 0,4 per cento registrato nel 2019. Il dato per il 2021 è pari a -4,5 per cento. I dati sul tasso disoccupazione per l’Arabia Saudita non sono al momento disponibili, secondo l’Fmi. (Res)