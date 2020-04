Coronavirus: Catalfo, governo intende predisporre strumenti utili per graduale riavvio attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha annunciato che "è intendimento del governo mettere in campo strumenti utili, anche utilizzando le risorse che verranno rese disponibili dall’Europa, a garantire i processi di riapertura e rinconversione aziendale in considerazione della necessità di salvaguardare la stabilità occupazionale dei lavoratori, anche ricorrendo a percorsi formativi personalizzati e correlati alle eventuali trasformazioni aziendali al fine di accompagnare le imprese nel graduale riavvio delle attività". L'esponente dell'esecutivo del Movimento cinque stelle è intervenuto durante il question time alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione sulla riapertura di alcuni comparti produttivi strategici e iniziative volte ad agevolare le assunzioni da parte dei piccoli artigiani e delle imprese individuali, nel quadro della crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria in atto. Catalfo ha ricordato che "già in occasione del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali lo scorso 14 marzo 2020, il governo aveva invitato le organizzazioni datoriali e dei lavoratori a raggiungere apposite intese per gestire in maniera condivisa l’impatto dell’emergenza nei luoghi di lavoro". (segue) (Rin)