Coronavirus: Catalfo, governo intende predisporre strumenti utili per graduale riavvio attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha, poi, sottolineato che "in questo percorso si inserisce anche l’accordo recentemente siglato da Fca e le principali organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di individuare in maniera condivisa misure di tutela della salute dei lavoratori in vista della ripresa dell’attività lavorativa. Seguendo questo modello, che vede un coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e sociali, si potranno individuare tempi e modalità per una graduale ripresa delle attività produttive che se, da un lato, consenta di non penalizzare ulteriormente le potenzialità produttive e le eccellenze del nostro Paese, dall’altro - ha concluso Catalfo - assicuri ai lavoratori e alla collettività in generale condizioni di lavoro sicure rispetto ai rischi di contrarre e diffondere il contagio da Covid-19". (Rin)