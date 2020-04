Coronavirus: Campus Bio-medico, mutazione virus, è più contagioso in Europa e Nord America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registra una nuova mutazione del virus Sars-Cov-2: è più frequente nei ceppi europei e negli Stati Uniti, mentre è assente in quelli asiatici. La scoperta è firmata dall'università Campus Bio-medico insieme ad un gruppo di scienziati americani. Il Covid-19 è più contagioso in Europa e Nord America. Lo rende noto il Campus Bio-medico. "Lo studio, pubblicato sul Journal of translation medicine, ha rilevato una nuova mutazione dell’enzima polimerasi, funzionale alla replicazione del virus, che può spiegare la rapidità e la maggiore contagiosità". "Si tratta di un importante risultato nella direzione di una maggiore conoscenza del comportamento del virus e, in prospettiva, per lo sviluppo di un vaccino specifico e delle terapie più adeguate”, spiega Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di ricerca in statistica medica ed epidemiologia molecolare dell'università Campis Bio-medico, che ha preso parte alla ricerca insieme a Silvia Angeletti, direttore del Laboratorio analisi. (segue) (Rer)