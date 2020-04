Ucraina: ufficio presidenza, in corso lavori per finalizzare scambio prigionieri nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio di presidenza dell’Ucraina sta lavorando per finalizzare lo scambio di prigionieri con le repubbliche separatiste del Donbass. Lo ha reso noto oggi la stessa amministrazione presidenziale di Kiev, secondo cui la lista delle persone coinvolte nello scambio e gli aspetti logistici sono in fase di finalizzazione. “Un altro scambio di prigionieri è in via di preparazione. Gli accordi stanno per essere finalizzati in merito alla lista e agli aspetti logistici, e il rilascio dei detenuti si terrà a breve; la data verrà aggiornata”, ha reso noto la presidenza ucraina, che ha poi smentito le indiscrezioni dei media in merito all’avvio dello scambio di prigionieri. In base ad un accordo raggiunto allo scorso incontro del Gruppo di contatto trilaterale a Minsk, lo scambio potrebbe tenersi già entro il 19 aprile, giorno della Pasqua ortodossa. (Res)