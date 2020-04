Coronavirus: per Von der Leyen è necessaria una "uscita graduale" dalle misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea raccomanda un approccio graduale di uscita dalle misure di contenimento prese per fronteggiare la pandemia di Coronavirus basato su tre criteri: il calo della diffusione del virus, la capacità dei sistemi sanitari e un monitoraggio con test su vasta scala. Lo ha spiegato in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "L'Unione europea e molti altri paesi in Europa e nel mondo sono sottoposti a una sorta di confinamento. Le misure restrittive prese dagli Stati membri sono state cruciali per ridurre il numero di nuove infezioni e questo ha aiutato i sistemi sanitari ad affrontare la situazione", ha detto. Von der Leyen ha sottolineato, però, "il prezzo enorme" di queste misure. Con milioni di persone che "sono confinate, magari in piccoli alloggi e devono destreggiarsi tra il telelavoro e la vita di famiglia". Mentre "i bambini devono adattarsi a studiare a casa, limitati nelle loro attività" e "gli anziani sono isolati per motivi di protezione". Oltre a queste "difficoltà generali" c'è anche "una lunga lista di difficoltà economiche per i nostri cittadini. I negozi, i ristoranti, le fabbriche sono chiusi, hanno perso gran parte della loro attività. Il settore commerciale ha visto forti rallentamenti", ha sottolineato."In questo contesto le autorità pubbliche devono valutare attentamente il miglior momento per iniziare a revocare le misure restrittive uno dopo l'altra. E' un compito molto difficile. I paesi dell'Ue sono stati colpiti in maniera diversa quanto a intensità e al calendario della pandemia. Quindi non c'è un approccio unico per tutti, deve essere un approccio su misura in ogni Stato membro", ha proseguito. La presidente ha spiegato che sono stati i capi di stato e di governo a incaricare la Commissione a lavorare su una roadmap "per garantire un'uscita coordinata dal contenimento" e ha sottolineato che quella presentata oggi "non è un segnale che le misure di contenimento possono essere revocate subito", ma deve essere intesa come la volontà di "fornire un quadro per le decisioni degli Stati membri". In generale, "raccomandiamo un approccio graduale, ogni azione deve essere monitorata continuamente per vedere se il virus resta allo stesso livello oppure al di sotto di una certa soglia, vedere quella che è l'evoluzione".Tre i criteri su cui si è concentrata la Commissione. "Un criterio epidemiologico solido che mostri un calo costante della diffusione del virus su un certo periodo di tempo, abbinato alla soglia di diffusione del virus". Poi, "è necessario avere delle capacità dei sistemi sanitari adeguate" e questo "non riguarda soltanto le capacità per la terapia intensiva di pazienti Covid-19, ma anche gli altri pazienti come i malati cronici o quelli con altre patologie acute". La terza condizione "è ovvia: se c'è una soglia del virus e la capacità dei sistemi sanitari, è necessario avere delle capacità di vigilanza e monitoraggio sotto forma di test su vasta scala". Inoltre, "queste condizioni sono accompagnate da una serie di raccomandazioni per garantire un'uscita graduale consolidata e coordinata in tutta l'Ue. Per esempio pensiamo alle campagne di sensibilizzazione che devono continuare perché la popolazione continui con le norme igieniche. Molto semplici, ma molto efficaci. Le misure dovranno essere poi sostituite da misure mirate e l'attività economica dovrà essere ripresa gradualmente passo a un secondo punto", ha concluso. (Res)