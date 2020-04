Serbia-Bosnia: Vucic, continueremo a sostenere la Repubblica Srpska nell'emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha promesso ulteriori aiuti sanitari alla Repubblica Srpska, entità serba della Bosnia Erzegovina, per far fronte all'emergenza coronavirus. La dichiarazione è stata pronunciata in una conferenza stampa seguita all'incontro, oggi a Belgrado, con l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik. La Serbia, ha detto Vucic, ha già aiutato "in diversi modi" la Repubblica Srpska, attraverso l'esportazione di prodotti alimentari di prima necessità e di dispositivi medici. Vucic ha annunciato "un sostegno ancora più significativo" nei prossimi giorni, che consisterà in centinaia di migliaia di guanti e maschere protettive, oltre che di respiratori. (segue) (Seb)