Serbia-Bosnia: Vucic, continueremo a sostenere la Repubblica Srpska nell'emergenza Covid (2)

- "Tutti ci troveremo in una situazione economica difficile, in Europa e nel mondo. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stimato che per la Serbi sarà più facile gestire la crisi grazie alla sua buona base monetaria e fiscale. Questo però non significa che per noi sarà facile", ha detto Vucic a proposito delle previsioni Fmi che vedono una contrazione del Pil della Serbia nel 2020 di circa il 3 per cento. L'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, ha dichiarato in conferenza stampa di essere venuto a Belgrado "per ringraziare il presidente Vucic e la premier Ana Brnabic" e per illustrare l'attuale situazione in Repubblica Srpska. (Seb)