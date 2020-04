Coronavirus: minuto di silenzio in assemblea capitolina per capo operaio Ama morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea capitolina di oggi, riunita in video conferenza, si è aperta con un minuto di silenzio in memoria del capo operaio Ama della rimessa di Rocca Cencia morto dopo aver contratto il coronavirus. L'uomo, 52 anni, era stato ricoverato a metà marzo e si è spento il 9 aprile. È stato la prima vittima dell'infezione da Covid-19 all'interno dell'azienda capitolina per rifiuti. Il giorno prima era deceduto Aulo Mechelli, dipendente dell'Anagrafe capitolina. (Rer)