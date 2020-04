Ue: M5s, Fratelli d'Italia corresponsabili di errori, per anni nel Ppe di austerity e ora con sovranisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e la classe dirigente del suo partito sono correponsabili degli errori dell'Europa e per anni sono stati nello stesso gruppo della cancelliera tedesca, Angela Merkel, il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber, e il cancelliere austriaco Sebastian Kurtz, "paladini dell'austerity". Così, in una nota, la delegaizone del Movimento cinque stelle al Parlamento europeo. "La Meloni chieda al suo attuale capodelegazione al Parlamento europeo perché ha votato il 7 marzo del 2011 a favore della modifica dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri", hanno scritto. "Alla Meloni rinfreschiamo la memoria e le inviamo i tabulati di quella votazione: Carlo Fidanza, l'attuale capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, all'epoca europarlamentare del Ppe, ha votato a favore dell'istituzione del Mes", hanno aggiunto. "Fratelli d'Italia, che dall'opposizione si inventa una fantomatica firma italiana sul Mes, è la stessa che da maggioranza nel 2011 votò per istituire il Mes. La Meloni e la classe dirigente del suo partito sono correponsabili degli errori dell'Europa visto che, tra l'altro, per anni sono stati nello stesso gruppo di Merkel, Weber e Kurtz i paladini dell'austerity. Se in Europa non c'è abbastanza solidarietà è solo per colpa dei loro errori del passato e dei loro attuali alleati sovranisti", concludono i deputati M5s. (Beb)