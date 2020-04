Raid israeliano al confine tra Siria e Libano, colpito il veicolo di un presunto esponente di Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un velivolo israeliano ha bombardato un veicolo nel villaggio libanese di Jdeidet Jabous, vicino al confine con la Siria. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna", spiegando che il veicolo ha preso fuoco senza provocare vittime. Il villaggio si trova a est del Libano centromeridionale. Secondo altri media locali, un drone avrebbe colpito una Jeep Cherokee che transitava dalla Siria al Libano, sebbene il confine sia chiuso a causa delle misure restrittive per arginare la diffusione della Covid-19. Il veicolo sarebbe partito da Damasco. Altre informazioni non confermate citate dal quotidiano israeliano "Jerusalem Post" sostengono che il raid ha colpito un combattente del movimento sciita libanese Hezbollah incaricato del traffico di armi. Finora non ci sono né conferme né smentite da parte di Israele. In passato, attacchi con droni la cui responsabilità è stata attribuita a Israele hanno ucciso combattenti di Hezbollah dislocati nel sud della Siria e sulle Alture del Golan.Lo scorso 10 aprile, il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Avichay Adraee, ha dichiarato che l'esercito di Damasco sta continuando a sostenere il movimento libanese sciita Hezbollah, consentendogli di avanzare sul versante siriano delle Alture del Golan siriane. Un video pubblicato su Twitter dalle Idf mostra il comandante del nuovo Primo corpo delle forze armate siriane, Luau Ali Ahmad Assad, mentre visita siti noti per essere utilizzati da Hezbollah, accompagnato dal capo del comando meridionale di Hezbollah, Hajj Hashem. "La presenza di Hezbollah in Siria, in generale, e nella parte siriana delle Alture del Golan, in particolare, mira a creare un'infrastruttura terroristica contro lo Stato di Israele con la cooperazione e la cura del regime siriano", ha twittato Adraee, avvertendo che Israele "non tollererà questo trinceramento". Adraee ha avvertito che la Siria sarà ritenuta responsabile di tutte le azioni ostili che provengono dal loro territorio. Hajj Hashem, il comandante di Hezbollah menzionato da Adraee, è stato identificato come Munir Naima Ali Shaito, secondo un rapporto del Jerusalem Center for Public Affairs (Jcpa).Shaito è incaricato di reclutare gente del posto nel sud-ovest della Siria elargendo incentivi finanziari. Secondo il rapporto, dalla metà del 2018 sono circa 3.500 i siriani locali che si sono uniti ai ranghi di Hezbollah. Il comandante Hezbollah è stato anche coinvolto nella guerra civile siriana dal 2013. Inoltre, è stato vice capo dell'unità operativa per la Palestina nel 2000 ed è stato promosso dopo la Seconda guerra del Libano (estate 2006) come vice comandante dell'unità d'élite Badr. Lo scorso 2 marzo, giornata in cui gli israeliani si sono recati alle urne, le Idf hanno contrastato un tentativo di attacco da parte di un cecchino lungo il confine siriano nelle Alture del Golan. Secondo le Idf, membri di Hezbollah hanno tentato di attaccare i militari israeliani da un compound militare siriano nella zona demilitarizzata sulle Alture del Golan settentrionale. Il 2 marzo, l'Aeronautica israeiana ha colpito un veicolo, uccidendo un uomo che si ritiene fosse un agente di Hezbollah. L'agenzia di stampa siriana "Sana" ha riferito che Israele ha colpito le forze del governo siriano, ferendo tre soldati e uccidendo un civile. (Res)