Russia: Cremlino, Putin non parlerà alla nazione ma si rivolgerà al governo

- Il presidente russo, Vladimir Putin, non ha in programma per il pomeriggio odierno un discorso alla nazione ma si rivolgerà ai membri del governo all’inizio della loro riunione odierna. Lo ha il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, precisando le dichiarazioni rilasciate in precedenza. "No. Non è così. Ci sarà un discorso del presidente all'inizio dell'incontro con i membri del governo", ha dichiarato Peskov. In precedenza i media, citando lo stesso portavoce presidenziale, hanno riferito che Putin oggi pomeriggio si sarebbe rivolto ai cittadini russi per un nuovo discorso rivolto alla nazione.(Rum)