Coronavirus: Roggiani (Pd), commissione inchiesta atto necessario nei confronti di chi non c'è più e dei lavoratori

- La segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani dichiara in una nota: "Non c'è più un minuto da perdere, tutto ciò che può essere utile per invertire la rotta va fatto. Bene, quindi, la richiesta congiunta che arriva dal gruppo PD e dalle opposizioni in Lombardia, di creare una commissione d'inchiesta. Le domande sul perché di tanti morti nella nostra regione ci assillano da tempo e da settimane, infatti, attraverso i nostri sindaci stiamo facendo appello alla giunta regionale affinché ci ascolti su tamponi, dispositivi di protezione, Rsa e adesso sui test sierologici. Non si possono accettare altri errori e, se è vero come crediamo che questi ci siano stati, chiediamo che vengano accertati e che non vengano ripetuti. È un atto dovuto e necessario, soprattutto nei confronti di chi oggi non c'è più, e delle lavoratrici e lavoratori a cui non sono stati garantiti i dispositivi di protezione". (Com)