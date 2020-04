Coronavirus: De Vito (M5s Lazio) audire categorie turismo balneare per rilancio comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore del turismo balneare, trainante per l'economia del Lazio, sta subendo danni irreparabili a causa della pandemia in atto. Se prima di tutto va garantito il diritto alla salute dei cittadini, è anche vero che bisogna cominciare a pensare a nuove strategie che, con scelte equilibrate, possano rilanciare le attività del nostro litorale". Così, in una nota, Francesca De Vito, vicepresidente della commissione Sviluppo economico della Regione Lazio. "Riteniamo che il primo imprescindibile passo sia quello di convocare una commissione congiunta Attività produttive e turismo nel corso della quale far intervenire le principali associazioni balneari, al fine di ascoltare dai diretti interessati quali sono, a loro avviso, le principali criticità da risolvere e anche se hanno studiato soluzioni per garantire, nel prossimo futuro, la sicurezza degli utenti nell'accesso e la permanenza sulle spiagge, nel pieno rispetto delle regole e di una gestione sostenibile degli arenili". (segue) (Com)