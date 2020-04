Coronavirus: De Vito (M5s Lazio) audire categorie turismo balneare per rilancio comparto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, che ha ben 361 km di costa, "le attività balneari stanno subendo e subiranno danni irreparabili, con la conseguente ricaduta negativa anche a livello occupazionale - continua Francesca De Vito -. In alcune regioni, come l'Emilia Romagna, già dal 3 aprile scorso, con un'ordinanza ottenuta dal ministero della Salute, è consentito al personale degli stabilimenti di accedere per attività di manutenzione e vigilanza, nelle aree di concessione o di pertinenza. Questa potrebbe essere un prima piccola azione che consentirebbe, con tutte le misure cautelari in vigore, quanto meno la cura delle strutture. Più in generale vanno studiati nuovi modelli in grado di fare ripartire il comparto, per non rischiare il collasso totale di quell'economia del mare che è uno dei pilastri della nostra regione. A questo proposito ho presentato una interrogazione per chiedere se la giunta Zingaretti abbia predisposto azioni volte a pensare al dopo emergenza Covid-19 ed al rilancio delle nostre attività sul litorale, per ricominciare a parlare di sviluppo economico e di turismo", conclude la consigliera del Movimento 5 stelle. (Com)