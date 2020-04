Coronavirus: assessore Cocco, a marzo a Milano 2.130 decessi, circa mille in più rispetto ad anni precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano comparando i dati dei decessi relativi al 2018 e 2019 dei mesi di gennaio e febbraio allo stesso periodo del 2020 si osservano dati piuttosto stabili negli anni se non in leggera flessione. I dati di marzo di quest'anno si discostano invece in maniera importante rispetto a quelli dei due anni precedenti. Lo ha detto l'assessora comunale ai Servizi civici, Roberta Cocco durante i lavori della commissione consiliare congiunta "Affari Istituzionali - Innovazione". "Nel mese di gennaio 2018 si sono registrati 1.539 decessi, nel 2019 1.451 e nel 2020 1.165. A febbraio, nel 2018 sono stati registrati 1.184 decessi, nel 2019 1.213 e nel 2020 1.139". A marzo i numeri sono cambiati: se in quel mese i decessi del 2018 erano 1.206 e nel 2019 sono stati 1.224, nel 2020 sono saliti a 2.130. Anche i dati di aprile, seppur considerando solo quelli della prima decade del mese fino al 9, presentano lo stesso trend in crescita: sia nel 2018 sia nel 2019 si sono registrati 352 decessi, nel 2020 i decessi sono saliti a 825. Sommando i primi mesi, i totali raggiunti sono stati 4.281 decessi nel 2018, 3.888 nel 2019 e 5.259 nel 2020. (Rem)