Coronavirus: Fd'I, Raggi intervenga su municipi per patrocinio ad associazioni volontariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il delegato per la protezione civile di Fratelli d'Italia, Mauro Gallucci e la consigliera regionale del Lazio, Chiara Colosimo chiedono al sindaco di Roma Virginia Raggi "di attivarsi presso i presidenti di Municipio per sollecitarli affinché concedano il patrocinio gratuito a tutte le associazioni di volontariato già accreditate dagli enti preposti per l'emergenza sanitaria. Con questo riconoscimento - spiegano in una nota - si renderebbero più efficaci tutte le iniziative, in primis la spesa solidale, che queste associazioni stanno portando avanti nei loro municipi di riferimento. Azioni che cercano di provvedere ai bisogni di tanti soggetti che sono molti di più di quanti uno possa pensare. Persone, anche non registrate, che fino a ieri avevano uno stipendio e che ora, a causa dell'emergenza, sono stati costretti ad attingere ai loro risparmi. Ma finiti questi non ce la fanno più e hanno bisogno di aiuti per fare la spesa. Attraverso il patrocinio dei municipi - concludono gli esponenti di Fd'I - queste iniziative sarebbero più snelle e servirebbero a rendere gli aiuti ancora più efficaci". (Com)