Speciale scuola: Salomoni, in Emilia Romagna più innovazione digitale per garantire diritto studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo proseguire nel percorso di innovazione digitale della nostra Regione e delle strutture pubbliche, perché davvero sia garantito a tutti il diritto all’accesso". Lo ha detto l’assessore regionale dell'Emilia Romagna a Scuola, Università e Agenda digitale, Paola Salomoni che ha aggiunto: "In questa enorme crisi che stiamo vivendo, umana ed economica, dobbiamo cogliere le opportunità, ed una di queste è il digitale. Desidero ringraziare i nostri Rettori e il personale informatico degli atenei che in poco tempo sono riusciti a ideare una modalità di orientamento online per i nostri ragazzi, che mai come oggi devono essere messi in grado di fare le scelte più adatte per guardare al proprio futuro”. (Ren)