Speciale scuola: sondaggio, 90 per cento studenti soddisfatto della Didattica a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 90 per cento degli studenti italiani si considera soddisfatto dell'operato degli insegnanti che, a causa delle misure di contenimento per il coronavirus, sono impegnati nelle attività della Didattica a distanza (Dad). E' quanto rileva un sondaggio a cura del sito "Skuola.net", che ha intervistato 15 mila alunni di scuole medie e superiori. Gli studenti, quindi, promuovono le strategie messe in campo dal personale docente in queste settimane per sopperire al problema della distanza forzata. Dallo studio emerge, però, che un 10 per cento scarso dei docenti non riesce a svolgere didattica a distanza. Secondo Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, "sono in alta percentuale supplenti. Solo che la loro non è una scelta, ma la conseguenza di chi si trova a realizzare qualcosa di impegnativo in difficoltà oggettive derivanti dalla mancanza di strumentazioni e tecnologie. Ecco perché bisogna allargare anche ai docenti precari il bonus annuale dell’aggiornamento professionale". E' quanto si legge in una nota del sindacato. (Rin)