Speciale scuola: Azzolina, a queste condizioni aggiornamento graduatorie non è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle condizioni attuali "non è possibile" l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto. E' quanto ha scritto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un post sulla pagina Facebook ufficiale. "Ripeto quanto già detto - ha spiegato - alle condizioni attuali non è possibile l’aggiornamento delle graduatorie. L’unica strada, per evitare di riversare centinaia di migliaia di lavoratori nelle scuole per presentare ed elaborare le domande, in piena emergenza Coronavirus, sarebbe quella di accelerare sulla provincializzazione delle graduatorie, digitalizzando il sistema". Per farlo serve "un regolamento che ci consenta, appunto, di organizzare su base provinciale le graduatorie e di gestirle attraverso i nostri uffici territoriali, sgravando le scuole - ha proseguito la titolare del dicastero -. Lo avevamo inserito nel decreto scuola dello scorso dicembre, lì c’è la norma. Ma per attuare il regolamento, come ho spiegato in altre occasioni, serve una procedura molto lunga che richiede, per legge, una serie di pareri a vari organi di controllo. Col rischio quindi di non poter garantire un regolare avvio del prossimo anno. Anche perché parliamo potenzialmente di un milione di domande". (Rin)