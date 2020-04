Speciale scuola: Fcl-Cgil, da Gianni Rodari indimenticabile testimonianza di inclusione e laicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande lezione di Gianni Rodari, nel centenario della nascita e a 40 anni esatti dalla morte, sollecita una riflessione profonda e quanto mai attuale sulla nostra idea di istruzione, sulla necessità di restituire centralità alla scuola pubblica, di mettere al centro il protagonismo di chi insegna e di chi apprende. E' quanto si legge in una nota del sindacato Fcl-Cgil, dedicata al quarantesimo anniversario della morte del pedagogista italiano. Quella proposta da Rodari è "un’idea di scuola fondata sull’esperienza e sulla relazione, sulla libertà di espressione e sul riscatto sociale che caratterizza la pedagogia rodariana, raramente esplicitata a livello teorico e formale, ma rintracciabile in modo chiaro in tutta l’opera del maestro, punto di riferimento prezioso per educatori e insegnanti". Le favole di Rodari "offrono spunti per affrontare con i bambini temi di attualità - spiega il sindacato - per intraprendere percorsi di educazione al bene comune, alla solidarietà, alla pace, ma anche per trasmettere l’importanza della libertà come condizione per cambiare la propria storia e provare a fare le cose difficili". Con il suo insegnamento "Gianni Rodari ha fortemente creduto in un sistema formativo laico, inclusivo, democratico e ad esso ha ispirato l’attività di politico, giornalista, scrittore. Auspichiamo che la sua eredità e il suo messaggio possano essere l’orizzonte politico, pedagogico, strategico per il futuro della scuola italiana". (Rin)