Speciale scuola: Cobas, contratti non rinnovati e stipendi non pagati ai precari

- Si moltiplicano i casi di mancato pagamento dello stipendio al personale precario del comparto scuola, o di supplenze temporanee il cui contratto non è stato rinnovato. E' quanto si legge in una nota del sindacato Cobas Scuola. "Ogni giorno - riferisce il sindacato - ci giungono segnalazioni da personale precario con contratto formalmente attivo, ma stipendio non pagato o di supplenti temporanei a cui, nonostante quanto stabilito dal decreto legge del 17 marzo 2020, n.18, non è stato rinnovato il contratto. Tale decreto, all'art. 121, prevedeva la conferma e la proroga durante il periodo di sospensione/chiusura delle scuole per tutti i supplenti temporanei, ma alcune note esplicative ambigue e fuorvianti, unitamente alle manovre di alcuni dirigenti, ne hanno ostacolato l'applicazione, offrendo per l'ennesima volta l’immagine di un potere arrogante che, mentre sbandiera misure di sostegno per le fasce più deboli, nella pratica nega diritti al solo scopo del risparmio". (Rin)