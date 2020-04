Speciale scuola: bandi e concorsi, il Miur convoca le organizzazioni sindacali per il 17 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione ha comunicato alle organizzazioni sindacali che l'incontro previsto per oggi, mercoledì 15 aprile, è posticipato al 17 per approfondimenti tecnico giuridici ancora in corso. A darne notizia è la Flc-Cgil, che riferisce inoltre la conferma dell'oggetto della riunione ovvero un'informativa su bandi e concorsi. "Le organizzazioni sindacali in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà in videoconferenza il giorno 17 aprile 2020, alle ore 10, anziché il giorno 15 aprile 2020", si legge nella nota inviata dal Miur. All'ordine del giorno "bandi di concorso ordinario infanzia e primaria, procedura straordinaria secondaria, concorso ordinario secondaria, procedura di abilitazione scuola secondaria e relativi decreti ministeriali", conclude la convocazione. (Rin)