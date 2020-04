Speciale scuola: Turi (Uil) a ministro Azzolina, ridefinire norme su mobilità del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Uil scuola diffida il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina per comportamento antisindacale in merito al contratto sulla mobilità del personale scolastico. E' quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del sindacato Uil scuola. "Appare prioritaria – spiega il segretario generale, Pino Turi – l’esigenza di inquadrare la mobilità in funzione dell’emergenza in atto che merita un progetto eccezionale come è il periodo che stiamo vivendo. Abbiamo sempre considerato e rappresentato la mobilità come un tassello di un puzzle più ampio e più articolato. Che avesse bisogno di una armonizzazione con norme concepite in un mondo diverso, era già scontato prima della crisi sanitaria". Il segretario parla di blocco della mobilità quinquennale per alcune categorie di personale docente ma anche di assegnazione dei posti di Quota 100 rimasti inoptati. "Tutte questioni - prosegue Turi - che lasciano scoperto il fianco a ricorsi-seriali, che andrebbero eliminati in tempi di normalità, e non sono concepibili in tempi di emergenza". I patti, sottolinea ancora il segretario generale "vanno rispettati. Il contratto sulla mobilità prevede che a richiesta di una delle parti, anche solo un sindacato, le trattative sulla mobilità vadano riaperte". Sono queste le ragioni che hanno spinto il sindacato a "minacciare di adire la magistratura per comportamento antisindacale in base all’art. 28 della legge 300/70, se non ci sarà da parte del ministro l’impegno a ridefinire le norme su cui effettuare la mobilità del personale". (Rin)