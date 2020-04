Speciale difesa: Libia, Commissione europea ha ricevuto lettera ministro Esteri Malta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha ricevuto la lettera del ministro degli Esteri di Malta, Evarist Bartolo, in cui si chiede una azione urgente in Libia, compresi gli aiuti per evitare un disastro umanitario dato che la situazione si è deteriorata ulteriormente per la pandemia di coronavirus e il persistere della guerra civile. "Posso confermare che abbiamo ricevuto questa lettera e, come sempre quando riceviamo una lettera da un paese membro, risponderemo in modo appropriato dopo le nostre dovute considerazione", ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "La situazione in Libia è uno dei problemi che Borrell ha continuamente presenti e ha detto più volte che c'è un bisogno urgente di risolvere la situazione. E un risultato di questo è l'operazione Irini", ha aggiunto. (Beb)