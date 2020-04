Speciale difesa: coronavirus, presidente egiziano riunisce vertici militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi ha tenuto un incontro urgente con il ministro della Difesa, generale Mohamed Zaki, il capo di Stato maggiore, Mohamed Fariq e il direttore dell'intelligence militare, generale Khaled Megawer. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza Bassam Radi sulla pagina ufficiale su Facebook. Durante l'incontro le parti hanno discusso degli sforzi per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus da parte delle Forze armate. L'incontro è avvenuto il giorno dopo che ci sono stati assembramenti della popolazione in vista del mese sacro di Ramadad, il periodo del digiuno rituale dei musulmani. La popolazione ha manifestato la propria preoccupazione per il timore di una serrata totale nel paese. Finora, l'Egitto ha registrato 2.190 casi di contagio, 164 dei quali sono deceduti. Nel frattempo, lo stabilimento "Liceco Egypt" ha sospeso le sue attività dopo aver individuato due casi di coronavirus tra il suo staff. Situato nella zona industriale densamente abitata di Borg el Arab, circa 45 chilometri a sud di Alessandria, l0impianto ha annunciato che la sospensione resterà in vigore per 14 giorni in collaborazione con il ministero della Salute. (Cae)