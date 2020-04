Speciale difesa: Usa mobilitano aerei spia dopo l’ultimo test balistico nordcoreano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aerei spia delle Forze armate statunitensi hanno sorvolato la Penisola coreana, a seguito dell’ultimo test balistico effettuato dalla Corea del Nord. Lo riferisce la stampa sudcoreana, che cita i dati forniti dai siti web per il controllo del traffico aereo di quel paese. Un velivolo RC-135U Combat Sent dell’Aviazione militare Usa è stato individuato in volo tra il Giappone e la Corea del Sud all’indomani del test balistico, che Pyongyang ha effettuato alla vigilia del 108mo compleanno di Kim Il-Sung, fondatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea e nonno dell’attuale leader nordcoreano, Kim Jong-un, e delle elezioni parlamentari in corso oggi in Corea del Sud. L’ RC-135U Combat Sent è un velivolo quadrimotore destinato alla ricognizione strategica e alla raccolta di intelligence elettronica. La Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di missili balistici verso il Mar del Giappone ieri, 14 aprile. Lo hanno comunicato le Forze armate della Corea del Sud, secondo cui “proiettili multipli” sono stati lanciati da Munchon, una località lungo la costa orientale della Corea del Nord. Secondo le prime valutazioni della Difesa di Seul, si tratterebbe di “missili da crociera a corto raggio”, analoghi a quelli lanciati dal Nord in occasione dei precedenti test balistici effettuati dall’inizio del 2020. La Corea del Nord ha più volte definito i sistemi d’arma collaudati negli ultimi mesi come “lanciarazzi multipli superpesanti”: si tratterebbe di lanciatori multipli semoventi per missili balistici tattici o da teatro. (Git)