Speciale difesa: Taiwan, avviati preparativi in vista consegne carri armati statunitensi M1A2T

- Taiwan ha iniziato a prepararsi alla formazione del personale e alla creazione di strutture di addestramento per i 108 carri armati M1A2T Abrams che gli Stati Uniti consegneranno all'Isola dal 2023 al 2026. Lo riferisce "Focus Taiwan" che cita un annuncio fatto dal ministero della Difesa nazionale taiwanese. Secondo un rapporto dell'Esercito presentato durante una sessione legislativa di oggi, mercoledì 15 aprile, la forza armata ha iniziato a prepararsi all'inizio di quest'anno per l'eventuale arrivo dei carri armati, pianificando l'addestramento di istruttori, l'installazione di campi di addestramento e bunker e l'acquisto di simulatori. I preparativi sono stati fatti con l'aiuto degli Stati Uniti, secondo quanto riferito. Esperti statunitensi hanno visitato Taiwan dal 18 al 25 febbraio e hanno esaminato diversi siti, e la pianificazione per il loro effettivo sviluppo è in corso, mentre sono in corso discussioni per la costruzione di bunker aggiuntivi in diversi campi. Altri 168 ufficiali dell'Esercito con competenze in lingua straniera e 72 giovani ufficiali che hanno studiato nelle scuole militari statunitensi sono stati inseriti in un elenco di riserva per l'addestramento negli Stati Uniti, afferma il rapporto. Taiwan ha acquistato 108 carri armati M1A2T per modernizzare la sua attuale flotta di mille carri armati, principalmente modelli M60A3 e CM-11, che sono in servizio da più di due decenni. Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita della vendita a luglio 2019 e una lettera di offerta e accettazione è stata firmata dai due paesi quattro mesi dopo. Un bilancio di 1,34 miliardi di dollari è stato assegnato per l'acquisto di questi carri armati avanzati e le consegne sono previste in quattro lotti dal 2023 al 2026, afferma il rapporto. Tra gli altri preparativi in corso, l'Esercito di Taiwan sta pianificando di inviare 84 militari dell'esercito negli Stati Uniti per addestrarsi per sei-nove mesi come istruttori nel 2023. Inoltre, l'Esercito di Taiwan acquisterà simulatori di tiro e guida dagli Stati Uniti, che dovrebbero essere consegnati insieme ai primi carri armati M1A2T, afferma il rapporto. Anche l'Istituto nazionale di scienza e tecnologia Chung-Shan (Ncsist), istituzione statale di Taiwan incaricata di sviluppare sistemi di armi indigeni, svilupperà dei simulatori, oltre ad installare altre strutture di addestramento nei campi militari dove verranno schierati i carri armati, secondo il rapporto. L'M1A2, tra i carri armati più avanzati al mondo grazie al suo sistema di controllo del fuoco, sarà assegnato al Sesto Corpo d'armata, che è responsabile della sicurezza del nord di Taiwan, dove si trovano la maggior parte delle agenzie del governo centrale, ha detto il ministero. (Cip)