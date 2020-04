Speciale difesa: Taiwan, aereo di ricognizione Usa avvistato in spazio aereo meridionale dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da ricognizione militare degli Stati Uniti è stato segnalato vicino allo spazio aereo meridionale di Taiwan questa mattina. È la dodicesima volta nelle ultime tre settimane che aerei militari statunitensi sono stati individuati a operare vicino all'Isola. Lo riferisce "Focus Taiwan" che cita una tabella di volo pubblicata su Twitter dal localizzatore di movimenti aerei militari Aircraft Spots e parla di un aereo di ricognizione Boeing RC-135W che operava nel Mar Cinese Meridionale. Il portavoce della Difesa taiwanese, Shih Shun-wen, non ha confermato direttamente l'avvistamento, ma ha detto che le forze armate stanno monitorando da vicino le acque circostanti e lo spazio aereo del paese. Lunedì, il portavoce della Marina cinese Gao Xiucheng ha confermato i resoconti dei media secondo cui la portaerei cinese Liaoning e diverse navi di scorta hanno attraversato sabato lo Stretto di Miyaki e le acque ad est di Taiwan, in rotta verso il Mar Cinese Meridionale, per esercitazioni annuali di addestramento. Su Tzu-yun, analista dell'Istituto per la ricerca nazionale sulla difesa e la sicurezza, ha dichiarato domenica 12 aprile che la Cina ha ampliato la sua presenza marittima e aerea nella regione indo-pacifica. "Questo è probabilmente il motivo principale per cui gli aerei da ricognizione statunitensi sono stati recentemente individuati operando vicino al Canale di Bashi, per monitorare i movimenti dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) nell'area", ha detto Su. Gli analisti di Taiwan hanno anche affermato che le due parti stanno probabilmente ricorrendo a frequenti apparizioni per segnalare il loro costante impegno nella regione, nonostante le sfide che entrambi i paesi devono affrontare per contenere la pandemia di Covid-19. Aerei militari Usa sono stati segnalati nei cieli intorno a Taiwan 12 volte a partire dal 25 marzo. In confronto, gli aerei militari cinesi sono stati avvistati almeno sei volte dal 23 gennaio, secondo le informazioni disponibili pubblicamente da Aircraft Spots e dal ministero della Difesa nazionale di Taiwan. (Cip)