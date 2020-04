Speciale difesa: Libia, forze Gna avanzano verso la base di Al Watiya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) stanno avanzando verso la base aerea militare di Al Watiya, roccaforte dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar nell'ovest della Libia. Secondo l'emittente televisiva araba di proprietà qatariota "Al Jazeera", gli uomini delle brigate del Gna sono in attesa di istruzioni per assaltare la base, dopo un bombardamento aereo. Il portavoce delle forze governative, Muhammad Qanunu, ha affermato che l'aeronautica libica sta prendendo di mira le colonne delle milizie di Haftar, che sono in fuga, 140 chilometri a sud-ovest di Tripoli. La base aerea di Al Watiya è la più grande base militare dalla regione che va da ovest della capitale Tripoli fino al confine tunisino; è controllata da milizie fedeli a Haftar ed è considerata un centro per la guida delle operazioni dell'Lna nella zona occidentale. (Lit)