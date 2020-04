Tunisia: ministro Sviluppo, negoziati con istituzioni internazionali per sbloccare risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tunisino sta negoziando con i donatori internazionali per mobilitare risorse finanziarie necessarie a mantenere in equilibrio il bilancio. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo, degli investimenti e della cooperazione internazionale Slim Azzabi. “Il governo è determinato a soddisfare i propri obblighi finanziari e sta lavorando per fornire i fondi necessari a soddisfare le esigenze in merito agli approvvigionamenti e a materiali sanitari essenziali”, ha spiegato in occasione di una visita ad alcune imprese industriali nel governatorato di Ben Arous. L’esecutivo “non ha alcun problema con le istituzioni finanziarie internazionali” e sta attualmente negoziando, ha aggiunto. Infine, sul termine del periodo di blocco dovuto al nuovo coronavirus, Azzabi ha ricordato che la decisione spetta al Consiglio di sicurezza nazionale e al governo. (Tut)