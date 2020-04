Bulgaria: Commissione Ue approva sostegno a sussidi salariali per 770 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il regime di sostegno ai sussidi salariali bulgari per circa 770 milioni di euro per mantenere l'occupazione nei settori più colpiti dalle misure di confinamento istituite a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Secondo la vicepresidente esecutive della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, "in questi tempi difficili, preservare l'occupazione in settori particolarmente esposti all'impatto economico dell'epidemia di coronavirus è della massima importanza. È importante per il sostentamento di molti lavoratori e consentirà all'economia europea di riprendersi con forza dopo la crisi. Il regime bulgaro che abbiamo approvato aiuterà migliaia di lavoratori a mantenere il posto di lavoro e le imprese a riprendere le proprie attività non appena le circostanze lo consentiranno". (segue) (Beb)