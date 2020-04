Bulgaria: Commissione Ue approva sostegno a sussidi salariali per 770 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha riscontrato che il regime bulgaro è in linea con il quadro temporaneo. In particolare, che la misura compenserà i costi salariali delle imprese attive in settori particolarmente colpiti dall'epidemia di coronavirus, a condizione che si impegnino a mantenere in servizio il personale che altrimenti sarebbe stato licenziato, che l'intensità dell'aiuto è conforme all'80 per cento massimo consentito dal quadro temporaneo e che il regime di aiuto rispetta la durata massima di 12 mesi. La Commissione ha pertanto concluso che questa misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)