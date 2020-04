Serbia: premier Brnabic, la lotta al coronavirus non soffoca la nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta al coronavirus "non soffoca" la democrazia in Serbia: lo ha scritto la premier serba, Ana Brnabic, in un editoriale per il quotidiano statunitense "Washington Times". Le autorità nazionali, ha dichiarato Brnabic, sono in grado di proteggere sia la democrazia che i cittadini dal virus. Secondo la premier, la Serbia è più esposta di altri paesi alla diffusione del Covid-19 a causa dell'alto tasso di popolazione anziana e dell'arrivo, nei primi giorni dell'emergenza, di numerosi concittadini dall'estero. Per questi motivi, ha aggiunto Brnabic, il presidente della Repubblica Aleksandar Vucic e il governo hanno messo a punto una serie di misure per tutelare i cittadini e l'economia nazionale. (segue) (Seb)