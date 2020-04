Serbia: premier Brnabic, la lotta al coronavirus non soffoca la nostra democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sfortunatamente, alcuni hanno presentato in modo non vero queste misure, come se fossero un superamento o addirittura un soffocamento della democrazia in Serbia. Non sono vere né l'una né l'altra cosa. Le misure adottate da Aleksandar Vucic e dal governo contro il coronavirus sono proporzionali alla minaccia e in linea con le pratiche democratiche nei tempi di crisi", ha dichiarato Brnabic ricordando che anche molti paesi europei come Italia, Spagna, Romania ed Estonia hanno proclamato lo stato d'emergenza. La premier ha poi ripercorso alcune misure adottate per contenere la diffusione del coronavirus, come la chiusura delle scuole, il divieto di uscire di casa in determinate ore della giornata e il divieto assoluto per gli anziani, "misure che si possono paragonare" a quelle adottate da molti governatori e sindaci degli Stati Uniti. (segue) (Seb)