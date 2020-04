Serbia: premier Brnabic, la lotta al coronavirus non soffoca la nostra democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia, ha infine ricordato la premier, per ospitare i malati di Covid ha allestito degli ospedali temporanei come quello presso i padiglioni della Fiera di Belgrado. "Sfortunatamente, sono state pubblicate delle foto della struttura mentre erano in corso i preparativi, quindi alcune voci critiche hanno valutato la sistemazione come spaventosa. Se quelle voci critiche avessero aspettato che la struttura fosse completata, avrebbero visto che la sistemazione alla Fiera di Belgrado è più comoda di quanto suggerivano le prime fotografie. Come ha detto un visitatore: 'Non è l'Hilton, ma non è neanche terribile'. Vorrei che la Serbia fosse in grado di allestire degli 'Hilton' temporanei, ma al momento nessun paese è in grado di farlo", ha scritto ancora Brnabic. (segue) (Seb)