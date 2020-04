Serbia: premier Brnabic, la lotta al coronavirus non soffoca la nostra democrazia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle misure economiche per contrastare le conseguenze della pandemia, Brnabic ha ricordato che la Serbia, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (Fmi), ha messo a punto un pacchetto di incentivi del valore complessivo di 5,6 miliardi di dollari con l'obiettivo di sostenere le piccole imprese e ritardare il pagamento dei contributi fiscali. Il pacchetto, ha aggiunto la premier, include anche un'assistenza finanziaria diretta a tutti i cittadini serbi. Queste misure, ha osservato infine Brnabic, "seguono da vicino" quelle adottate negli Stati Uniti e in molti Stati membri dell'Unione europea. (Seb)