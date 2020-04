Russia: Cremlino, Mosca prende in considerazione iniziativa del cessate il fuoco globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha preso in considerazione l'iniziativa delle Nazioni Unite per introdurre un cessate il fuoco globale di fronte alla pandemia di Covid-19. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che una dichiarazione ufficiale seguirà non appena terminerà un processo di coordinamento con i partner. Alla fine di marzo, il segretariato generale delle Nazioni Unite ha chiesto un cessate il fuoco in tutte le zone di conflitto del mondo al fine di concentrarsi sulla pandemia. "I nostri diplomatici ci stanno lavorando e non appena il processo di coordinamento con altri partner sarà terminato, verranno rese dichiarazioni appropriate", ha detto Peskov ai giornalisti. (Rum)