Sociale: Mbda Italia adotta un furgone del Banco alimentare del Lazio

- In questi tempi difficili un atto di generosità assume un valore doppio e resta ancora più impresso nel cuore di tutti. In una nota il Banco alimentare del Lazio spiega: "È quanto accaduto con Mbda Italia che ha ascoltato il nostro appello ad adottare uno dei nostri furgoni e ci ha offerto 5.000 euro al fine di poter mantenere per un anno tutta l’attività di un furgone Siticibo". Per il presidente del Banco alimentare del Lazio, Giuliano Visconti, "grazie a questo grande gesto la nostra organizzazione potrà affrontare le sfide presenti e future riguardanti la lotta allo spreco alimentare in favore dei più deboli con maggiore determinazione e una rinforzata capacità logistica. Ringraziamo di cuore Mbda Italia per la sensibilità che ha dimostrato, dando un importante contributo economico nel momento in cui ce n’è più bisogno”. I mezzi del Banco alimentare del Lazio percorrono molti km per poter raggiungere tutti i donatori e per poter recuperare ogni giorno sempre più cibo. Questa attività ha un impatto economico importante e le spese di carburante e manutenzione durante l’anno sono molte. Il parco mezzi percorre in media oltre 100 mila km l’anno. Grazie a questa donazione il Banco alimentare del Lazio avrà un aiuto in più nella sua sfida contro lo spreco alimentare. Come è scritto anche sul furgone che ha adottato questa azienda, che circola ogni giorno nella zona di Roma Sud, grazie a Mbda Italia riusciamo a donare di più ai poveri e a chi in questo momento si sente ai margini della società. (Com)