Argentina: crisi del debito, atteso oggi annuncio su proposta ufficiale di ristrutturazione

- Il governo argentino di Alberto Fernandez dovrebbe presentare oggi l'offerta ufficiale per la ristrutturazione del debito estero. A formalizzare la proposta, che riguarda la porzione del debito in mano a creditori privati internazionali, equivalente a 68 miliardi di dollari, sarà il ministro dell'Economia, Martin Guzman. Forte dell'appoggio del Fondo monetario internazionale (Fmi), Guzman punterà ad affermare il criterio della "sostenibilità" del debito e chiederà ai creditori privati internazionali, oltre ad una moratoria, anche un "taglio consistente" sia in termini di capitale che di interessi. L'unica incognita rimasta riguarda l'entità sia della moratoria che dei tagli che verranno prospettati a grandi fondi di investimento internazionali come Blackrock e Templeton. Secondo indiscrezioni provenienti dall'esecutivo, scrive oggi il quotidiano "Ambito", la proposta argentina prevede la sospensione dei pagamenti fino al 2024, oltre ad un taglio del 40 per cento del capitale e del 50 per cento degli interessi. (segue) (Abu)