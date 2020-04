Argentina: crisi del debito, atteso oggi annuncio su proposta ufficiale di ristrutturazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad inizio mese Guzman aveva dichiarato che il negoziato era stato rallentato dalla crisi globale dovuta alla pandemia del nuovo coronavirus. "Abbiamo un ritardo nell'elaborazione dell'offerta formale a causa della crisi globale in corso per cui non è possibile stabilire attualmente una data esatta", aveva detto il ministro in una conferenza stampa. Guzman aveva quindi ribadito che la proposta argentina sarà in linea con le conclusioni dell'analisi sulla sostenibilità del debito presentata dall'Fmi lo scorso 21 marzo, che suggeriva ai creditori privati di accettare una riduzione sostanziale dell'importo totale. (segue) (Abu)