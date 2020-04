Argentina: crisi del debito, atteso oggi annuncio su proposta ufficiale di ristrutturazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha avviato fin dal suo insediamento lo scorso dicembre un difficile negoziato per la ristrutturazione di una parte importante del debito estero contratto dal paese negli ultimi due anni. Si tratta in particolare di 68 miliardi di titoli in mano a creditori privati stipulati con giurisdizione straniera. Il ministro dell'Economia Guzman aveva ribadito prima ancora dell'impatto sui mercati della pandemia del nuovo coronavirus che Buenos Aires puntava ad una "riduzione sostanziale" dell'importo totale di questi bond. Secondo Guzman l'attuale situazione di crisi globale "richiede che tutte le parti dimostrino flessibilità". La quarantena disposta inizialmente dal 20 fino al 31 marzo dal governo e prorogata poi fino al 27 aprile sta provocando un forte calo dell'attività economica nel paese. La crisi provocata dalla pandemia si estende inoltre anche al settore finanziario. Il valore complessivo delle azioni quotate nella Borsa di Buenos Aires ha sofferto nel mese di marzo una caduta del 34 per cento. (Abu)