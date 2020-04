Lombardia: domani opposizioni in Regione depositano richiesta per commissione su gestione emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domattina le opposizioni unite in Consiglio regionale a Palazzo Pirelli depositeranno, dopo aver raccolto tutte le firme necessarie, la richiesta di una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 in Lombardia, in particolare per quanto riguarda le competenze e le scelte attuate da Regione Lombardia per prevenire, arginare e superare la pandemia. Ad annunciarlo durante un collegamento Facebook è stato il capogruppo del Pd Fabio Pizzul, a Palazzo Pirelli insieme ai capigruppo di opposizione Marco Fumagalli del M5S, Niccolò Carretta di Lombardi Civici Europeisti, Michele Usuelli di +Europa/radicali, e Patrizia Baffi di Italia Viva. "È uno strumento previsto dal regolamento del consiglio regionale che consente di fare luce su questioni particolarmente decisive - ha dichiarato Pizzul - vorremmo con questo strumento, obbligatoriamente attivato dopo 15 giorni dalla richiesta corredata dalle necessarie firme, e già come minoranza abbiamo quelle necessarie, capire com'è stata gestita l'emergenza se, sulla base delle proprie competenze, le scelte prese da regione Lombardia siano state corrette per prevenire e arginare l'epidemia che stiamo ancora fronteggiando". (segue) (Rem)