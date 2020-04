Lombardia: domani opposizioni in Regione depositano richiesta per commissione su gestione emergenza Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pizzul ha poi precisato che "non vuol essere un atto di ostilità o di accusa, per le indagini c'è la magistratura, che si sta già muovendo, ma di chiarezza doveroso per i cittadini lombardi, per capire cosa non ha funzionato dal punto di vista istituzionale per far sì che queste mancanze eventuali che si dovessero evidenziare non vengano ripetute". In particolare tra i temi sollevati ci sarà quello di capire "perché in Lombardia abbiamo dovuto piangere molti più morti che altrove, perché non siano stati adeguatamente protetti i sanitari negli ospedali e nei luoghi delicati come le Rsa, e capire perché si sia fatta così fatica a tracciare un'epidemia" ha spiegato Pizzul. La commissione d'inchiesta servirà quindi per "capire se ci sono state carenze gestionali, errori nella programmazione o dei difetti organizzativi, perché quello accaduto in Regione Lombardia è diverso per i numeri che abbiamo da quello che è accaduto nel resto d'Italia - ha precisato il consigliere Fumagalli del M5S - dobbiamo andare ad approfondire quali sono state le cause, mediante l'acquisizione di documenti, le dichiarazioni dei coinvolti e verificare se le disposizioni nazionali sono state efficacemente attuate, e se quelle ordinanze regionali sono state applicate dalle Ats e dalle Rsa, che sappiamo essere per la maggior parte di natura privata, se la gestione dei dpi è stata corretta, se i numeri che ci vengono forniti sono corretti o se ci sono altri numeri rispetto a quelli che riceviamo". (segue) (Rem)