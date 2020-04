Lombardia: domani opposizioni in Regione depositano richiesta per commissione su gestione emergenza Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fumagalli ha poi aggiunto che proporrà "un'ulteriore commissione che abbia l'obbligo specifico di approfondire il ruolo della legge 23 nella diffusione di questa pandemia, perché secondo me tra le cause c'è una cattiva organizzazione nel sistema sanitario regionale, una errata impostazione dal punto di vista legislativo, con livelli e catene di comando che hanno dimostrato i loro limiti che dovranno essere corretti se non vogliamo ricadere negli stessi errori". Il consigliere di +Europa Michele Usuelli ha poi denunciato il fatto che "dal 26 febbraio a oggi vi è stato un solo consiglio regionale della Lombardia, una contrazione degli spazi del pubblico dibattito dell'assemblea degli eletti che avrebbe potuto portare dei contributi migliorativi verso una giunta che si è chiusa e isolata a prendere decisioni troppo in solitudine. Chiederemo a sostegno della commissione anche la firma dei consiglieri di maggioranza perché abbiamo notato che c'è un'attenzione che ci auguriamo travalichi lo spirito partitico". (segue) (Rem)